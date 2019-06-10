Шестилетний ребенок утонул в Кобринском районе

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в водоеме утонул шестилетний мальчик, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 9 июня. По предварительной информации, на спасательный пост ОСВОД Каташи примерно в 15.55 обратился житель деревни Еремичи с просьбой найти его сына. В 16.10 ребенка подняли с глубины около 1,5 м. До прибытия бригады скорой помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако они не принесли результата. Медики констатировали смерть мальчика.

В Брестской области за выходные это не единственный несчастный случай на воде. Так, в Ивановском районе при ловле раков утонул 45-летний местный житель. В Березовском районе в водохранилище Селец обнаружено тело 37-летнего рыбака. Мужчина поплыл за отчалившей от берега лодкой и утонул. Водолазно-поисковая группа вела его поиски с 6 июня, спустя двое суток тело было найдено.-0-