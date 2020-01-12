12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске легковушка сбила на зебре пешехода, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 19.00. 20-летний водитель ехал на автомобиле Lada Vesta по ул. Чапаева. В районе дома №18 он сбил местного жителя 1999 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебска

В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

ГАИ напоминает: при подъезде к пешеходному переходу необходимо снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.-0-