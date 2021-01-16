В Витебске с карточки финансового аналитика мошенники украли более Br12 тыс.

16 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники не устают изобретать все новые способы выманивания денег. На довольно распространенную уловку киберпреступников попался финансовый аналитик одной из компаний Витебска, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Мужчине через мессенджер поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный представился сотрудником банка и сказал, что поступила заявка на оформление кредита на сумму свыше Br1 тыс., а также уточнил, действительно ли мужчина оформлял заявку. Витебчанин пояснил, что никаких заявок не подавал и вообще у него карточки другого банка. "Собеседник сразу же заявил, что нужно непременно сообщить ему все реквизиты платежных карт, чтобы уберечься от возможных виртуальных мошенников, на что мужчина ответил, что сам свяжется со своим банком и прояснит ситуацию. Он уже собирался прекратить разговор, но неизвестный добавил, что сейчас переключит его на сотрудника того банка, где мужчина обслуживается, и через мгновение с потерпевшим разговаривала женщина, представившаяся техническим специалистом", - рассказал официальный представитель Первомайского РОВД города Андрей Семенихин.

Дальше все происходило по распространенной схеме. Мужчина назвал четыре последние цифры всех своих карточек и идентификационный номер. Девушка ответила, что ему придут коды подтверждения и их тоже надо сообщить. Потерпевший все выполнил. Именно в этот момент злоумышленники получили все необходимые данные. За несколько минут житель областного центра лишился более Br12 тыс. По факту хищения денег возбуждено уголовное дело.-0-