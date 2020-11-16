В Витебске завершено расследование дела о клевете в отношении милиционера

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске завершено расследование уголовного дела о клевете в отношении милиционера, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 16 августа 34-летний житель Верхнедвинска увидел в одном из Telegram-каналов пост с фотографией участкового инспектора и текст с ложными сведениями, связанный с его службой. Не убедившись в достоверности информации, мужчина сделал репост данного поста в другой Telegram-канал.

Следственным управлением УСК по Витебской области мужчине предъявлено обвинение по ст.188 (распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-