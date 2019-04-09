В Волковыске легковушка вылетела на остановку: есть пострадавшие

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске "Пежо" вылетело с дороги на остановку общественного транспорта и сбило стоящих там людей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 9 апреля. По предварительной информации, пострадали два человека. Они госпитализированы.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-
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