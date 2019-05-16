В Волковысском районе мужчина до смерти избил сожительницу

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковысского района в пьяной ссоре до смерти избил сожительницу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Трагедия произошла в деревне Озериско. В милицию поступило сообщение, что в одном из домов обнаружен труп местной жительницы. Повреждения на теле женщины 1957 года рождения свидетельствовали о криминальном характере смерти. Это подтвердило и вскрытие.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попал сожитель погибшей 1972 года рождения. 14 мая он находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент возник конфликт. Когда аргументы кончились, в ход пошла грубая сила. Гражданин нанес сожительнице пять ударов в лицо. От полученных повреждений она скончалась", - рассказали в милиции.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека). Ранее мужчина уже имел проблемы с законом.-0-
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