Могилевчанин жестоко избил пасынков за нежелание делать уроки

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Житель Могилева избил пасынков за непослушание. Дети изъяты из семьи, а отчиму грозит уголовная ответственность, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сообщение об инциденте поступило в милицию от представителей администрации одной из средних школ города. Родные братья 8 и 9 лет пришли в школу с видимыми телесными повреждениями. Учителя обнаружили у них синяки, ссадины и гематомы. На вопрос, что произошло, ребята рассказали, что их накануне жестоко избил отчим.

Причиной агрессии мужчины стало непослушание детей. Оказалось, что мальчики не хотели готовить домашнее задание. Мужчина пытался их пристыдить, просил заняться уроками, но они не слушались. Тогда отчим потерял терпение, схватил ремень и избил детей. По их словам, родная мать наблюдала за происходящим со стороны, не вмешиваясь в воспитательный процесс.

Раньше могилевчанин уже имел проблемы с законом. У него многочисленные судимости за кражи и привлечения к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. К тому же семья уже состояла в социально опасном положении с января этого года. Мама ребят также не отличалась примерным поведением, не особо занимаясь их воспитанием.

В настоящее время дети помещены в социально-педагогический центр Октябрьского района Могилева. Материалы переданы в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 154 УК (истязание). Могилевчанину грозит арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-