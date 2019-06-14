В Жлобине возбуждено уголовное дело о похищении семилетней девочки

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства похищения несовершеннолетней, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По данным следствия, 12 июня в Жлобине 48-летняя местная жительница увела в неизвестном направлении семилетнюю девочку с детской площадки у многоквартирного дома. Женщина была объявлена в розыск. Вскоре ее местонахождение, как и пропавшего ребенка, было установлено - они находились в Тверской области России, где жительница Жлобина была задержана. Решается вопрос об ее экстрадиции. Девочку в ближайшее время доставят в Беларусь.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.182 (похищение заведомо несовершеннолетнего) УК Беларуси.-0-
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