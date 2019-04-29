Входила через незапертые двери: в Минске задержана воровка-рецидивистка

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержана женщина, которая совершала кражи через незапертые двери, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Злоумышленницу, ранее судимую неработающую 26-летнюю жительницу Толочина, взяли с поличным сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД столицы.

В 2017 году она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за совершение аналогичного преступления. И, выйдя на свободу, вернулась к преступной деятельности. Женщина действовала по отработанной схеме: ходила по подъездам многоэтажных жилых домов, проникала через незапертые входные двери в жилище и совершала хищение имущества.

В одной из квартир девушка украла кошелек с Br38 и $20, забрав которые, выкинула пустой бумажник в мусорный контейнер. Примечательно, что на момент совершения кражи хозяева находились дома и звуку открытой двери не придали особого значения. Известно, что фигурантка совершала хищения и в других городах страны.

Милиция обращается к гражданам с просьбой более внимательно относиться к сохранности своего имущества, закрывать двери и окна на запорные устройства. По возможности, устанавливать охранную сигнализацию.-0-