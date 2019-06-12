Виновницу смертельного ДТП под Новогрудком приговорили к 3,5 года колонии

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За смертельное ДТП в Новогрудском районе бесправницу приговорили к 3,5 года колонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Дело рассматривал суд Новогрудского района. Женщина-водитель обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Авария произошла в феврале 2019 года. За руль обвиняемая села, не имея водительского удостоверения. Кроме того, она была пьяна. При выборе скорости женщина не учла дорожные условия (гравийная дорога местами обледенела) и не справилась с управлением. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Пассажир погиб.

Обвиняемая признала вину в полном объеме. Ей назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, она на 5 лет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.-0-