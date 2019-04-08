Витебчанин получил 4 года лишения свободы за хранение оружия

8 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин получил срок за хранение оружия и боеприпасов, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

При отработке оперативной информации сотрудники правоохранительных органов вышли на неработающего жителя областного центра 1960 года рождения, в гараже у которого обнаружили карабин Лебеля, самодельный карабин, более 170 пригодных к стрельбе патронов, значительное количество непригодных, стволовую коробку, 78 составных частей от различного оружия и порох. Разрешения на хранение оружия у него не имелось. По утверждению фигуранта дела, весь этот арсенал он собирал в целях коллекционирования.

Судом Октябрьского района Витебска мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Приговор вступил в законную силу.-0-