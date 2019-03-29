В Подмосковье задержали белоруса за незаконный оборот оружия

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скрывавшегося от правоохранителей белоруса задержали в подмосковном электропоезде за незаконный оборот оружия, сообщает сайт управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу России.

Мужчина находился в межгосударственном розыске, распивал спиртное в вагоне состава сообщением Москва - 47-й км, чем привлек внимание полицейских. У него нашли пистолет Макарова и полный магазин патронов. В наручниках 30-летнего гражданина Беларуси доставили в дежурную часть на станции Люберцы.

По информации белорусских правоохранительных органов, у задержанного насчитывается около 30 судимостей за различные преступления, совершенные на территории республики. По словам белоруса, в России он скрывается от уголовного преследования, а в Подмосковье направлялся, чтобы найти работу и жилье.

Подозреваемый арестован, ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").-0-