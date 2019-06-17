Водитель фуры обвиняется в смертельной аварии с тремя погибшими на МКАД

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела о ДТП на МКАД, в результате которого три человека погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Утром 1 февраля на 13-м км МКАД водитель автопоезда Scania столкнулся с ехавшим впереди погрузчиком. После удара тот выехал через барьерное ограждение на встречную полосу. Там погрузчик столкнулся с двумя легковушками - Mazda и Opel. Далее автомобиль Mazda от удара отбросило на попутный Citroen. В результате ДТП водитель и пассажир Mazda погибли на месте происшествия, а еще один пассажир этого же авто был доставлен в больницу, где скончался.

Расследование уголовного дела о смертельной аварии завершено. "Водителю грузового автомобиля предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - проинформировали в СК.

Для выяснения обстоятельств аварии проводился следственный эксперимент. "Установлено, что 47-летний водитель автопоезда имел возможность увидеть погрузчик, который двигался в попутном направлении с включенными габаритными огнями и оранжевым проблесковым маячком. В соответствии с ПДД, при возникновении препятствия или опасности для движения водитель обязан немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, однако не сделал этого", - рассказали в СК. При этом, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, водитель погрузчика во время аварии получил травму головы. Сразу после столкновения он потерял сознание и не мог предотвратить выезд на встречную полосу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-