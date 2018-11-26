Автобус с туристами попал в ДТП под Кобрином

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автобус с туристами сегодня около семи часов утра попал в ДТП в Кобринском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло на автодороге М12. Автобус "Неоплан" под управлением 42-летнего жителя Минска двигался со стороны погранперехода "Мокраны" в направлении Кобрина. В салоне автобуса находились 47 человек - жители разных городов Беларуси, которые возвращались с экскурсионного тура во Львов. По предварительной информации, на 17-м км дороги водитель не учел погодных условий, проявил невнимательность, отвлекся от управления и съехал в кювет.

В результате происшествия никто из пассажиров серьезно не пострадал. По неподтвержденной информации, несколько человек получили ушибы. Двух девушек доставили в больницу на машине скорой помощи с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. К счастью, диагноз не подтвердился. Автобус, который принадлежит одному из транспортных предприятий Минска, получил незначительные механические повреждения. Проводится проверка.-0-