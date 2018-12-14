Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик в Пинском районе

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе уснувший водитель легковушки врезался в грузовик. В аварии пострадал 28-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 декабря около 04.10 на трассе Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной информации, автомобилем ВАЗ-2108 управлял 27-летний житель украинского Ровно. На 72-м км дороги, находясь в утомленном состоянии, водитель уснул за рулем, из-за чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania под управлением 51-летнего водителя.

В результате аварии пострадал 28-летний пассажир легковушки, также житель Ровно. У мужчины перелом голеностопного сустава, однако от госпитализации и прохождения судебной медицинской экспертизы он отказался и уехал домой.

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