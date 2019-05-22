Водитель легковушки в Телеханах сбил односельчанина и скрылся

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 мая в 19.45 в городском поселке Телеханы. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Фольксваген Пассат" находился 32-летний местный житель. Напротив одного из домов он выехал на встречную полосу, где сбил двигавшегося по краю проезжей части 44-летнего односельчанина. Пешеход получил травмы, его госпитализировали в районную больницу.
Водитель после ДТП с места происшествия скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был найден, его автомобиль стоял в одном из дворов. В момент задержания мужчина был пьян - 1,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он задержан.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.312 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0759 BYN
|2.073 BYN
|2.077 BYN
|RUB
|3.2154 BYN
|3.212 BYN
|3.224 BYN