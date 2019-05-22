Водитель легковушки в Телеханах сбил односельчанина и скрылся

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 мая в 19.45 в городском поселке Телеханы. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Фольксваген Пассат" находился 32-летний местный житель. Напротив одного из домов он выехал на встречную полосу, где сбил двигавшегося по краю проезжей части 44-летнего односельчанина. Пешеход получил травмы, его госпитализировали в районную больницу.

Водитель после ДТП с места происшествия скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был найден, его автомобиль стоял в одном из дворов. В момент задержания мужчина был пьян - 1,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он задержан.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома