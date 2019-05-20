Таксист в Барановичах сбил мужчину на переходе

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах автомобиль такси сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 18 мая около 22.10. По предварительной информации, автомобилем такси "Опель Зафира" управлял 40-летний житель Барановичей. Двигаясь по улице Чернышевского, на перекрестке водитель сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу.
В результате ДТП пешеход получил травмы, он госпитализирован в Барановичскую городскую больницу.
Проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3235 BYN
|2.32 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0819 BYN
|2.08 BYN
|2.084 BYN
|RUB
|3.2268 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN