Таксист в Барановичах сбил мужчину на переходе

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах автомобиль такси сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 18 мая около 22.10. По предварительной информации, автомобилем такси "Опель Зафира" управлял 40-летний житель Барановичей. Двигаясь по улице Чернышевского, на перекрестке водитель сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу.

В результате ДТП пешеход получил травмы, он госпитализирован в Барановичскую городскую больницу.

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