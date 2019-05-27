Водитель минской курьерской фирмы присвоил более Br11 тыс.

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор одной из служб экспресс-доставки обратился в Московское РУВД Минска с заявлением, что его водитель присвоил и растратил более Br11 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Мужчина, присвоивший денежные средства, занимался доставкой заказчикам товарно-материальных ценностей (ноутбуки, мобильные телефоны, телевизоры) и расчетом за них, - рассказала сотрудница ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок. - Накануне преступления водитель получил продукцию и должен был доставить ее в населенные пункты Могилевской области в течение суток. Однако после загрузки товара он не вернулся в офис предприятия с деньгами и документами, полученными от заказчиков".

Материалы дела переданы в Московский (г. Минска) районный отдел СК.-0-