Водитель УАЗа погиб в лобовом столкновении на трассе Могилев-Бобруйск

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель УАЗа погиб в лобовом столкновении с грузовиком на 73-км трассы Могилев - Бобруйск в Кировском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Татьяна Лис.
Авария произошла сегодня около 11.00. Столкнулись УАЗ и Iveco. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель УАЗа скончался на месте, его пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель Iveco также доставлен в больницу", - рассказала Татьяна Лис.
По предварительной версии, водитель Iveco уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Сейчас проводится осмотр места происшествия. Экспертам предстоит выяснить причину дорожно-транспортного происшествия и установить условия, которые привели к аварии.-0-
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