ВС рассматривает апелляцию по делу об убийстве двух девушек в Бобруйске

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд в апелляционном порядке проверяет законность и обоснованность приговора, вынесенного в отношении жителя Бобруйска, сообщает БЕЛТА.

Судом первой инстанции мужчина признан виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью. Ему назначена исключительная мера наказания смертная казнь - расстрел.

Жестокое двойное убийство произошло в Бобруйске 20 июля 2018 года. После знакомства в кафе 36-летний ранее судимый мужчина пригласил к себе двух девушек 26 и 27 лет. Однако что-то пошло не так, в итоге девушкам пришлось прятаться в ванной, звонить в милицию и просить помощи. К сожалению, предупредить трагедию не удалось: девушки были найдены убитыми в квартире.

В суде установлено, что обвиняемый в ходе ссоры после совместного распития спиртного умышленно избил случайных знакомых. Он нанес им удары руками по различным частям тела. После того как потерпевшие, опасаясь за свои жизнь и здоровье, закрылись в ванной комнате, мужчина, вооружившись молотком и ножами, силой открыл дверь и ворвался туда. После этого нанес одной потерпевшей не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, в том числе не менее 48 ударов по голове. Вторая девушка получила не менее 16 ударов ножом и руками. Потерпевшие скончались на месте.-0-