Все шестеро погибших в ДТП под Борисовом были нетрезвыми

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все шестеро погибших 17 мая в ДТП на трассе М1 под Борисовом были нетрезвыми. Об этом в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио-Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 17 мая около 20.25 на 461-м км шоссе М1. Водитель Renault двигался в направлении Крупок, выехал на встречную полосу. Он по касательной столкнулся с Geely Atlas, а затем врезался в движущийся встречный автопоезд DAF. Все шесть человек в салоне Renault погибли, водители Geely и DAF травм не получили. На месте работала следственно-оперативная группа, первоначально удалось установить личности только двоих погибших парней, остальные жертвы аварии стали известны только на следующий день.

"В крови всех погибших обнаружен алкоголь в разной дозировке, - проинформировала Юлия Гончарова. - По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть шести лиц (ч.3 ст. 317 УК). Но поскольку совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения - другая статья, уголовное дело будет переквалифицировано. Но пока говорить об этом рано, следователям еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего".

Следователи допросили очевидцев происшествия, знакомых компании. Изъяли записи камер видеонаблюдения, которые были установлены в том числе на дороге и автозаправке. Выяснилось, что в воскресенье трое молодых людей (27 лет и двое 21-летних) с тремя несовершеннолетними девушками отмечали день рождения на природе и распивали спиртные напитки. После этого компания отправилась к магазину, где познакомилась с двумя молодыми людьми. Один из них и был владельцем и водителем Renault. Новые знакомые вызвались подвезти именинника и его друзей к одному из молодых людей домой.

"Но этим планам не суждено было сбыться. Парень, который звал к себе, по какой-то причине от этой идеи отказался и покинул автомобиль. Компания решила продолжить мероприятие и поехать домой к одному из новых знакомых в Крупский район, - рассказала Юлия Гончарова. - Все семеро сели в машину и поехали по шоссе. В какой-то момент 21-летнего молодого человека попросили выйти из авто. Что произошло и из-за чего он вышел, еще предстоит выяснить следователям. Парень остался на дороге, а буквально через несколько минут произошло ДТП".

Автомобиль принадлежал погибшему в этом ДТП 30-летнему жителю Борисова. Молодой человек в 2018 году был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.-0-