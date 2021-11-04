За разрисовку тюков сена задержан минчанин

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За разрисовку тюков сена и киоска задержан минчанин, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В мае и октябре в Логойский РОВД поступали сведения о разрисовке торгового ларька и двух тюков сена: были нанесены протестные лозунги и незарегистрированная символика. Оперативники выяснили, что к хулиганским выходкам причастен 51-летний минчанин, который приезжает на дачу в одну из деревень района", - рассказали в УВД.

Вычислить злоумышленника помог обнаруженный возле рулона чек из магазина, в котором он покупал краску для преступления.

Возбуждены уголовные дела за хулиганство. Ранее фигурант участвовал в уличных протестах. Сейчас он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.-0-