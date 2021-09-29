29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Витебской области заблудились 7 человек, поиски одного продолжаются. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Накануне в 18.30 в Шарковщинский районный отдел по ЧС поступила информация о четверых заблудившихся в лесу. На месте спасатели включали сигнально-говорящее устройство цистерны, но заблудившиеся слышали его очень отдаленно. Работники МЧС продолжали общаться по телефону с потерявшимися, и через некоторое время четверо граждан вышли из леса на сигнал автоцистерны.

В 11.00 спасателям Полоцкого гарнизона позвонила женщина, которая заблудилась вблизи деревни Боровуха-3. По мобильной связи спасатели общались с пенсионеркой, параллельно включая сигнально-говорящее устройство цистерны. Спустя непродолжительное время женщина вышла из леса.

В Шумилинском районе помощь спасателей понадобилась пенсионерке, которая заблудилась вблизи деревни Сеньково. Спустя время она вышла из леса на звуковой сигнал пожарной цистерны.

Найденные люди чувствовали себя удовлетворительно и в помощи медиков не нуждались.

Сегодня в Толочинском районе продолжатся поиски мужчины 1955 года рождения, который 28 сентября ушел в лес около 8.00 и не вернулся домой.-0-