За выходные в Минске зарегистрировано 100 ДТП

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 100 ДТП, в которых 1 человек погиб и трое получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 29 автолюбителей, 121 оштрафован за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Сотрудники ГАИ пресекли 74 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 111 водителей.292 пешехода нарушили правила дорожного движения, 29 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 36 нарушений ПДД водителями мототранспорта.Госавтоинспекция информирует, что с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". В этот период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).-0-