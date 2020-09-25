Задержан гражданин Казахстана, распространявший листовки с данными членов избиркома

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан 27-летний гражданин Казахстана, распространявший листовки с данными членов избирательной комиссии. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Иностранец нашел макеты листовок со списком имен и домашних адресов членов избирательной комиссии в одном из Telegram-чатов. Парень распечатал 100-150 экземпляров, которые распространял среди соседей указанных людей. Он ходил по подъездам и разбрасывал листовки по почтовым ящикам, а если двери были закрыты - звонил в домофон и представлялся почтальоном", - рассказали в ведомстве.

Как пояснил задержанный, у него не было подтверждений, что указанные в листовках люди действительно занимались фальсификацией результатов выборов, он поверил на слово администратору Telegram-чата. Следует отметить, избирательным правом задержанный в Беларуси не обладает.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его действиям будет дана правовая оценка.-0-