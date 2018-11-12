Запугивали местных жителей - СК о деле задержанных за избиение сельчан в Юровичах

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство сельчан из агрогородка Юровичи Калинковичского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Компания местных жителей в ночь с 3 на 4 ноября жестоко избила двух мужчин и причинила телесные повреждения супруге одного из них. Вечером 4 ноября один из пострадавших скончался в больнице.

В совершении преступления подозреваются трое ранее судимых граждан 25, 20 и 17 лет, которые в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Марии Кривоноговой, с первого дня расследования в центре внимания сотрудников УСК - выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Они оценивают качество работы субъектов профилактики с подозреваемыми, а также принятые меры по обеспечению законности и правопорядка в Юровичах. "Подозреваемые по месту проживания характеризуются крайне отрицательно. На протяжении долгого времени они проявляли неуважение к общественному порядку, демонстративным агрессивным поведением запугивали местных жителей", - пояснила она.

Так, 17-летний сельчанин привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконные действия в отношении взрывчатого вещества. В октябре 2018 года суд Калинковичского района признал парня виновным в жестоком обращении с животными и насилии в отношении сотрудника ОВД. Ему было назначено наказание в виде 2 лет и 1 месяца ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Районная прокуратура принесла протест на приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.

По несколько эпизодов правонарушений есть и в биографии старших товарищей молодого человека.

Преступление, связанное с покушением на убийство сельчан, вызвало большой общественный резонанс в Юровичах. "Обстановка в агрогородке стала еще более напряженной после совершения неизвестным лицом поджога дома одного из подозреваемых", - рассказала официальный представитель.

Для стабилизации ситуации УСК по Гомельской области инициировало сельский сход с местными жителями. Сотрудники областного аппарата УСК, УВД, руководство районных отделов СК, милиции, МЧС рассказали сельчанам о ходе расследования уголовного дела и зафиксировали их мнение о криминогенной обстановке в агрогородке. Также рассказали о мерах безопасности в отношении свидетелей, а о мерах уголовной ответственности за совершение некоторых видов преступлений, в том числе за поджог и недонесение о преступлении.

Начальник УСК по Гомельской области лично контролирует ход проведения следственных действий по делу.

УСК по Гомельской области просит обладающих информацией о противоправной деятельности подозреваемых сообщить ее сотрудникам Следственного комитета по телефонам: (80232) 69-31-23, (8029) 743-75-45.-0-