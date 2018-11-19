Замгендиректора Рогачевского МКК за взятки приговорен к 6 годам колонии

19 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Судом Центрального района Гомеля постановлен приговор по обвинению должностного лица ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Примерно в конце 2016 года заместитель генерального директора по сырью и обеспечению Рогачевского молочно-консервного комбината вместе с ведущим специалистом общества с ограниченной ответственностью - поставщика товарно-материальных ценностей для нужд комбината вступили в преступный сговор.

Топ-менеджер МКК обязывался обеспечить своевременную оплату за поставленные по договорам моющие средства, а также своевременное и стабильное погашение кредиторской задолженности предприятия перед поставщиком. С другой стороны было обещано денежное вознаграждение. Сумма взятки зависела от размера перечислений в адрес поставщика и соответствовала примерно 5% от поступлений.

В последующие полтора года, с января 2017-го по июнь 2018-го, при встречах в различных местах Минска и Минского района, заместитель гендиректора получил не менее Br11,2 тыс. взятки.

Имея в подчинении отдел закупок, специалисты которого участвуют в биржевых торгах по закупкам пищевой жести для нужд комбината, заместитель генерального директора достиг определенных договоренностей и с представителем фирмы-поставщика жести. В конце марта 2018 года на одной из автостоянок в столице топ-менеджер получил от последнего $1,5 тыс. Такая сумма предусматривалась за благоприятное решение вопросов, связанных со своевременной оплатой за поставленный товар, погашением кредиторской задолженности и надлежащим исполнением ОАО "Рогачевский МКК" договорных обязательств. Среди пунктов негласного соглашения - несоздание препятствий и содействие по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности организации-поставщика на Рогаческий МКК.

Приговором суда заместитель генерального директора по сырью и обеспечению МКК признан виновным по ч.2 ст.430 УК Беларуси. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также на срок 5 лет мужчина лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в организациях всех форм собственности.

Также виновным в совершении дачи взятки в крупном размере признан поставщик моющих средств. На основании ч.2 ст.431 УК он приговорен к ограничению свободы сроком на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-