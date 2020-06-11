Завершено расследование убийства молодой женщины, останки которой нашли в Свислочи

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Завершено расследование убийства молодой женщины в Минске, останки которой нашли в Свислочи. Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич после своего доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президента интересовали сегодня итоги расследования уголовного дела по факту убийства молодой женщины в Минске, части тела которой были обнаружены в реке в центре города. Убийство раскрыто, виновное лицо изобличено в совершении преступления. Расследование уголовного дела завершено, буквально пару дней назад дело направлено прокурору для передачи в суд", - рассказал Иван Носкевич.

Как сообщалось, в январе в Витебске был задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой нашли в Свислочи. Днем 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в этой реке. Они рассказали, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека. Уже 5 января сотрудники милиции установили личность женщины. Тело погибшей обнаружили в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в Минске.-0-