Завершено расследование уголовного дела об убийстве молодой женщины в Лиозненском районе

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 28-летней жительницы города Витебска в Лиозненском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось ранее, 24 сентября в милицию обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. Во время проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесном массиве было обнаружено закопанное в землю тело женщины.

Фото УСК по Витебской области

По данным следствия, несколько дней у потерпевшей в квартире отдыхала компания молодых людей. Парни и девушки распивали спиртные напитки, периодически издеваясь над женщиной. В один из дней у 21-летнего мужчины и 24-летней женщины появилась идея избавиться от потерпевшей и завладеть ее имуществом. Они под предлогом поездки на природу для совместного распития спиртных напитков убедили находившуюся в состоянии алкогольного опьянения женщину уехать. При этом еще до поездки позаботились о покупке лопаты. Добравшись на такси в один из населенных пунктов Лиозненского района, молодые люди втроем направилась в лесной массив, где продолжили распивать спиртное. Затем нанесли удары женщине лопатой и закопали ее.

"Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшей наступила в результате комбинированной механической асфиксии от сдавления груди и живота, закрытия носа и рта землей. Также в ходе следствия подтвердилось намерение обвиняемых сдавать квартиру потерпевшей внаем. На одном из интернет-ресурсов было обнаружено объявление, которое они успели разместить после совершения преступления. На месте было изъято орудие убийства - лопата", - рассказала Оксана Лазько.

21-летнему ранее судимому за угон транспортного средства мужчине и 24-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время расследования уголовного дела были выявлены другие факты противоправной деятельности злоумышленников. Так, 21-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 343 УК (изготовление, хранение с целью распространения, распространение, публичная демонстрация порнографических материалов и изображений порнографического характера, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет), ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство), ч. 1 ст. 206 УК (грабеж), ч. 2 ст. 205 УК (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище), ст. 378 УК (хищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

Присутствовавшим в квартире 23-летним женщине и мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339, ч. 2 ст. 343 и ч. 1 ст. 339 УК соответственно. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователями допрошены обвиняемые и свидетели, собраны характеризующие материалы в отношении обвиняемых и потерпевшей, назначен ряд экспертных исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела. Для устранения противоречий в показаниях проведены очные ставки, проанализированы телефонные звонки злоумышленников, восстановлена полная картина произошедшего. Всего по данному уголовному делу проведено более 60 экспертиз и исследований.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-