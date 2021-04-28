Завершено расследование жестокого убийства женщины в Крупском районе

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве, а также истязании женщины в Крупском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В ночь с 16 на 17 ноября 2020 года в городском поселке Холопеничи Крупского района между супругами - 46-летним мужчиной и 43-летней женщиной - возникла ссора, в ходе которой муж нанес жене многочисленные удары в область жизненно важных органов руками, ногами и кочергой. Женщина скончалась в реанимационном отделении больницы на следующий день.

Конфликты на почве семейно-бытовых отношений между супругами случались и ранее, муж систематически избивал жену. Следствием установлено шесть подобных фактов причинения ей побоев - с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, в состав которой входили специалисты Борисовского межрайонного отдела ГКСЭ. Обнаружены и изъяты одежда потерпевшей, кочерга и другие объекты. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила в результате сочетанной травмы головы, туловища и конечностей в виде множественных повреждений внутренних органов, сопровождавшихся травматическим шоком.

В отношении мужчины судебными экспертами Борисовского межрайонного отдела ГКСЭ проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился. Действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и по ч.1 ст.154 (истязание) УК.

Первоначально обвиняемый выдвинул версию о том, что жену сбила машина. По его словам, обнаружив женщину, он отвел ее домой, где нанес удары, разозлившись, что она в нетрезвом состоянии. Однако на следующий день женщину обнаружили коллеги, которые и вызвали скорую помощь. В реанимационном отделении она успела сообщить, что ее избил муж.

Материалы переданы прокурору для направления в суд. Из материалов дела следует, что на женщине периодически видели телесные повреждения. В разговорах со знакомыми она не отрицала, что ее избивал муж, но с заявлением в правоохранительные органы обращаться опасалась.

Следствие обращает внимание: факты домашнего насилия могут перерасти в трагические факты смерти. При наличии подобных ситуаций следует немедленно обратиться в правоохранительные органы с заявлением.-0-