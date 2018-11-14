Женщина-водитель в Минске сбила ребенка и уехала

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина-водитель в Минске сбила 10-летнего мальчика, извинилась перед ним и скрылась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 7.30 на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи ул.Жиновича, 21. "Женщина ехала по ул.Жиновича в направлении ул.Колесникова. Она сбила 10-летнего мальчика, который переходил дорогу вместе с 12-летней сестрой. После ДТП водитель не сообщила о нем в милицию и оставила место происшествия", - проинформировали в ГАИ. Дети уже дома рассказали родителям о произошедшем. Мальчик был госпитализирован с закрытой травмой живота и ушибом.
Дети рассказали, что за рулем находилась блондинка с волосами до плеч, в очках. Она после наезда вышла из автомобиля, извинилась и уехала. Ребята запомнили некоторые приметы авто - предположительно это легковушка с хромированными накладками на дверных ручках. На переднем пассажирском сиденье находился человек. Капот машины был плохо очищен от снега. Цвет авто уточняется.
Те, у кого есть какая-либо информация о данной аварии, могут обращаться по телефонам: (8017) 222-17-17, (8029) 707-39-22 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-
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