Женщина-водитель в Минске сбила ребенка и уехала

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина-водитель в Минске сбила 10-летнего мальчика, извинилась перед ним и скрылась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 7.30 на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи ул.Жиновича, 21. "Женщина ехала по ул.Жиновича в направлении ул.Колесникова. Она сбила 10-летнего мальчика, который переходил дорогу вместе с 12-летней сестрой. После ДТП водитель не сообщила о нем в милицию и оставила место происшествия", - проинформировали в ГАИ. Дети уже дома рассказали родителям о произошедшем. Мальчик был госпитализирован с закрытой травмой живота и ушибом.

Дети рассказали, что за рулем находилась блондинка с волосами до плеч, в очках. Она после наезда вышла из автомобиля, извинилась и уехала. Ребята запомнили некоторые приметы авто - предположительно это легковушка с хромированными накладками на дверных ручках. На переднем пассажирском сиденье находился человек. Капот машины был плохо очищен от снега. Цвет авто уточняется.

Те, у кого есть какая-либо информация о данной аварии, могут обращаться по телефонам: (8017) 222-17-17, (8029) 707-39-22 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-