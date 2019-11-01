Жилой дом горел в Волковысском районе: женщина спаслась благодаря извещателю

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе автономный пожарный извещатель просигнализировал о пожаре и помог спастись пенсионерке. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в деревне Изабелин в ночь на 1 ноября сообщил очевидец. Подразделения МЧС незамедлительно направились к месту происшествия. На частном подворье по ул.Юбилейной горел дом. Бойцы МЧС ликвидировали возгорание, в комнате обнаружили тело хозяина 1963 года рождения.

"В доме проживала и 85-летняя тетя погибшего. По ее словам, вечером племянник пришел в изрядном подпитии и лег спать. Мужчина часто курил в доме. Через некоторое время пенсионерка проснулась от звукового сигнала автономного пожарного извещателя. Соседняя комната была наполнена дым. Женщина выбежала во двор и сообщила о ЧП односельчанам", - рассказали в областном управлении МЧС.

В результате пожара уничтожено имущество в доме, повреждена кровля, перекрытие. Пенсионерка будет проживать у родственников.

Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-