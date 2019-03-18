Житель Брестской области пытался вывезти в Польшу более 100 кг янтаря

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники в пункте пропуска "Брест" обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса Mercedes-Benz, более 100 кг камней необработанного янтаря, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Управлял микроавтобусом 32-летний житель Брестской области. Он следовал в Польшу по красному коридору и заявил о перемещении транспортного средства международной перевозки пассажиров. При досмотре автомобиля был выявлен тайник, в котором находились пакеты с минеральным сырьем разных цветов, форм и размеров. Партия сырья будет направлена на экспертизу.

Брестская таможня усматривает признаки административного правонарушения по ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение).

Минеральное сырье предварительной оценочной стоимостью более Br22 тыс. и транспортное средство 2001 года выпуска (как предмет совершения административного правонарушения) изъяты до решения суда.-0-