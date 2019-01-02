2 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Дрогичинского района пытался поджечь дом родственников в новогоднюю ночь, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Случай произошел в деревне Заплесье. Местный житель 1962 года рождения отмечал праздник у родственников. После боя курантов между участниками застолья, на котором присутствовали спиртные напитки, возник конфликт. Гость решил поджечь дом обидчиков. Он взял канистру с бензином и бросил ее в дверь с тыльной стороны, после чего попытался устроить пожар. Сырая погода и состояние алкогольного опьянения помешали злоумышленнику довести задуманное до конца. Хозяева дома вызвали милицию.
Проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.-0-
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