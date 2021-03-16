Житель Гродно выманил у знакомых более Br130 тыс.

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно под различными предлогами выманил у знакомых более Br130 тыс. Следователи устанавливают других возможных потерпевших. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

В период с мая 2018 года по август 2019-го 51-летний мужчина завладел средствами своих знакомых. Предлоги для этого были разные. В частности, просил в долг на оформление крупного наследства и изготовление американской визы. Взятые на себя обязательства мужчина так и не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Сейчас по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба превышает Br130 тыс. Потерпевшими признаны 4 человека, впрочем, следствие полагает, что их может быть больше.

Всех, кто пострадал от действий мужчины, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области. Сделать это можно по телефонам (0152) 72-40-40, +375 33 621-15-35 (круглосуточно).-0-