Житель Ивановского района вместо зайца подстрелил двух косуль

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивановского района во время охоты на зайцев незаконно добыл двух косуль, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Случай произошел утром 31 января. В этот день заканчивалась охота на пушных зверей, и сотрудники Пинской межрайонной инспекции выехали проверить разрешительные документы у охотников. Возле деревни Вилы внимание инспекторов привлекла группа мужчин в камуфляже, которые при виде служебного автомобиля поспешили покинуть место на двух автомобилях.

Инспекторы остановили охотников, а сами обследовали территорию около фермы. На задворках они обнаружили туши двух косуль. Один из охотников, житель агрогородка Мотоль, сознался, что подстрелил животных в порыве охотничьего азарта.

"При вскрытии у самки косули оказалось три эмбриона. Поэтому размер причиненного природе вреда и стоимость незаконно добытых животных рассчитаны на пять видов и составили Br17,7 тыс. Мужчина будет лишен права охоты и охотничьего снаряжения", - пояснил Сергей Мычко.

Кроме того, в действиях охотника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. По факту проводится проверка.-0-