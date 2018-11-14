14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичского района хранил дома обрез охотничьего ружья, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
В милицию обратилась жительница деревни Воля. Женщина сообщила, что видела дома у бывшего мужа предмет, похожий на ружье. Правоохранители выехали по месту жительства 46-летнего мужчины, где обнаружили и изъяли два ствола и колодку с ударно-спусковым механизмом.
Была назначена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, изъятые у сельчанина предметы являются составными частями обреза двуствольного охотничьего ружья 12-го калибра бельгийской фирмы Anciens Etablissements Pieper. Обрез пригоден для стрельбы. Год выпуска и номер оружия не установлены.
В отношении мужчины Ивацевичский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Он задержан.-0-
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