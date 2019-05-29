Житель Кировского района за убийство учащейся колледжа приговорен к 11 годам колонии

29 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Кировского района (Могилевская область) вынес сегодня приговор в отношении 17-летнего жителя деревни Селица, обвиняемого в убийстве девушки, учащейся колледжа, и краже ее вещей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной прокуратуре.

Молодой человек по ч.1 ст.139 и ч.1 ст.205 УК приговорен к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщалось, 29 мая 2018 года 19-летняя девушка на автобусе возвращалась после занятий из колледжа домой. Выйдя на остановке общественного транспорта в деревне Селица, она встретила своего одногруппника. Между ними произошла ссора, во время которой знакомый ударил девушку, и она упала. После этого обвиняемый деревянным черенком ручного культиватора сдавливал шею потерпевшей до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После совершенного убийства обвиняемый оттащил тело девушки с места преступления на расстояние около 60 м, где и оставил, похитив при этом ее личные вещи и документы.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. Следователями было предъявлено окончательное обвинение в совершении убийства, кражи имущества и хищения личных документов (ч.1 ст.139, ч.1 ст.205, ст.378 УК).-0-