Жительница Брестского района в порыве ревности убила супруга

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе женщина в порыве ревности убила своего супруга, с которым прожила в браке 25 лет, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
В РОВД поступило сообщение о ножевом ранении мужчины. Прибыв на место, правоохранители увидели сидящую на крыльце женщину и тело ее мужа 1967 года рождения. По словам сельчанки, супруг сам нанес себе смертельный удар. Сотрудники уголовного розыска установили, что женщина лжет - убийство совершила она.
Выяснилось, что в тот день семейная пара в гостях отмечала день рождения матери погибшего. После праздника мужчина ушел домой, его жена вернулась чуть позже. Между ними из-за ревности возник конфликт. В гневе женщина схватила кухонный нож, которым ударила супруга в область сердца. Она пыталась помочь раненому, но, поняв, что не справится, набрала 103. Пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Она задержана.-0-
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