12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобринского района приспособил под тайники с марихуаной лисьи норы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Неработающий 28-летний житель деревни Залесье был задержан 28 сентября. У него по месту жительства сотрудники милиции обнаружили 5 г марихуаны. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). В ходе расследования оперативники выявили возле расположенного вблизи деревни полигона ТБО три тайника, которые подозреваемый обустроил в лисьих норах. Там хранилось 472 г марихуаны и около 75 г сырья из конопли.
Как пояснил задержанный, наркотик он хранил с целью дальнейшего употребления. Ранее молодой человек был судим за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.-0-
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