Житель Краснопольского района получил 2,5 года ограничения свободы за незаконный оборот наркотиков

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Краснопольского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, которому инкриминированы незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Согласно материалам дела, мужчина в августе 2020 года в Краснопольском районе сорвал и высушил дикорастущую коноплю, что позволило ему получить не менее 185 г названного опасного наркотика. В тот же день на своем автомобиле обвиняемый перевез наркотическое средство и спрятал его в кустарном массиве вблизи деревни Горенка Краснопольского района. Через несколько дней на той же машине он перевез психоактивное вещество к себе домой, где впоследствии неоднократно употреблял его путем курения.

Оставшуюся часть наркотика обвиняемый хранил в доме, рюкзаке и автомобиле до его изъятия сотрудниками милиции при осмотре места происшествия.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину в полном объеме, раскаялся.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Краснопольского района вынес обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.328 Уголовного кодекса назначил жителю Краснопольского района наказание виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

По правилам ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса суд применил специальную конфискацию - в собственность государства принудительно безвозмездно изъят автомобиль как средство совершения преступления.

Приговор вступил в законную силу.-0-