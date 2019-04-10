Житель Лиды боролся с выхлопными газами и проколол шины 16 авто

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды проколол шины 16 авто, мужчина объяснил это борьбой с выхлопными газами. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Хулиганство было совершено 9 апреля на ул.1-я Хасановская и ул.Урицкого. Утром владельцы 16 автомобилей обнаружили, что кто-то проколол шины. Всего были повреждены 23 покрышки. Как отметили в милиции, транспортные средства были припаркованы без нарушения правил дорожного движения.

"На место прибыли сотрудники Лидского РОВД. Оперативники уголовного розыска совместно с участковыми инспекторами милиции отрабатывали район, где было совершено преступление. В их поле зрения попал местный житель 1965 года рождения. В беседе с правоохранителями мужчина признался в совершенном преступлении. Он пояснил, что ему не нравились выхлопные газы транспортных средств", - проинформировали в УВД.

Сейчас мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома