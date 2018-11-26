Житель Ляховичского района сгорел в собственном доме

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель деревни Кривошин Ляховичского района сгорел в собственном доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла днем 25 ноября. Пожар возник в жилом деревянном, обложенном кирпичом, доме на улице Пионерской, который принадлежит 62-летнему местному жителю. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили погибшего хозяина в жилой комнате на диване. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Среди версий причин произошедшего называется курение в постели.

Вечером того же дня похожий несчастный случай произошел в деревне Синкевичи Лунинецкого района. Здесь загорелся жилой кирпичный дом. Сотрудники газодымозащитной службы РОЧС в жилой комнате на полу обнаружили погибшую мать хозяйки дома - пенсионерку 1932 года рождения. Огнем повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-