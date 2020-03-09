Житель Лунинецкого района за пьяное ДТП приговорен к 4 годам колонии-поселения

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадал велосипедист, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Авария случилась утром 4 декабря 2019 года. За рулем автомобиля Nissan Primera был пьяный 56-летний местный житель. В пригороде Лунинца он сбил ехавшего по краю проезжей части 64-летнего велосипедиста. Водитель легковушки двигался со скоростью около 66 км/ч при разрешенных 40 км/ч. У него была возможность вовремя заметь препятствие на дороге и остановиться.

Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также постановлено взыскать с него в пользу потерпевшего Br7,5 тыс. денежной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-