Житель Славгородского района хранил более 3,6 кг марихуаны

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Славгородского района высушил более 3,6 кг марихуаны и убеждал правоохранителей, что хранил наркотик только для себя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
Славгородским отделом СК расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Дома у 24-летнего жителя Славгородского района в разных местах было обнаружено и изъято более 3,6 кг марихуаны. "Обвиняемый пояснил следователям, что высушил листья дикорастущей конопли для собственного употребления. Однако во время расследования установлена причастность мужчины к сбыту наркотика", - рассказала Анастасия Лавринович.
Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере). Он находится под стражей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.398 BYN
|2.403 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.137 BYN
|2.14 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.268 BYN
|3.277 BYN