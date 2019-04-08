Житель Славгородского района хранил более 3,6 кг марихуаны

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Славгородского района высушил более 3,6 кг марихуаны и убеждал правоохранителей, что хранил наркотик только для себя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Славгородским отделом СК расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Дома у 24-летнего жителя Славгородского района в разных местах было обнаружено и изъято более 3,6 кг марихуаны. "Обвиняемый пояснил следователям, что высушил листья дикорастущей конопли для собственного употребления. Однако во время расследования установлена причастность мужчины к сбыту наркотика", - рассказала Анастасия Лавринович.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере). Он находится под стражей.-0-