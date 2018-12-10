Житель Житковичского района задержан за разбой на четвертый день освобождения из тюрьмы

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Освобожденный из мест лишения свободы житель Житковичского района пробыл на воле 4 дня. Он задержан за разбойное нападение, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

За 26 лет жизни полешук не раз нарушал закон. Чаще всего в его криминальной биографии упоминаются хулиганские проявления. 5 декабря он в очередной раз вышел на свободу. В райотделе милиции был поставлен на учет, профилактическую беседу с ним провел первый замначальника Житковичского РОВД.

В воскресенье, 9 декабря, мужчина несколько раз наведывался в местный магазин, где слезно просил заведующую отпустить в долг пару бутылок спиртного. Получал категоричный отказ. Вечером вернулся снова, в очередной раз услышав отказ, принялся размахивать ножом. Продавец и находящаяся в магазине покупатель безуспешно пытались успокоить его. "Когда заведующая магазином направилась в сторону телефона, местный житель тут же бросился к нему, чтобы не позволить сделать звонок. Поняв, что ситуация критичная и неадекватный гость готов полоснуть ножом, продавец все же взяла с полки две бутылки водки и передала "покупателю", - уточнил официальный представитель.

Сообщение о разбойном нападении поступило в райотдел милиции практически сразу после ухода буйного покупателя. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила его по месту жительства. Часть "добычи" он уже успел употребить.

По факту разбойного нападения Житковичским РОСК возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 207 УК (разбой) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-