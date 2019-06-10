Житель Жлобина прятал насвай в квартире и на лестничной площадке

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию насвая изъяли из незаконного оборота оперативники наркоконтроля Жлобинского РОВД в райцентре, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Правоохранители проверили квартиру 32-летнего неработающего мужчины. В одной из комнат обнаружили более 500 г некурительного табачного изделия. Еще одно место хранения милиционеры нашли в подсобном помещении на лестничной площадке. Общий вес изъятого запрещенного к реализации вещества составил 3,9 кг.
Материалы переданы для рассмотрения в суд Жлобинского района. За незаконное хранение некурительного табачного изделия мужчине грозит штраф в размере от 10 до 40 базовых величин (в настоящее время базовая величина составляет Br25,5) или административный арест. Ранее житель райцентра уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, добавил официальный представитель УВД.-0-
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