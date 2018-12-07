Житель Жодино обвиняется в смертельном ДТП под Борисовом

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием легковых автомобилей и трактора на автодороге Борисов - Березино - Бобруйск. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемым по уголовному делу признан 34-летний житель Жодино, который был за рулем Volkswagen Passat. "Жителю Жодино предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения). Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд", - рассказала Татьяна Белоног.

По данным следствия, днем 3 июня мужчина ехал в направлении Борисова. Впереди по его полосе двигался трактор в сцепке с цистерной. У перекрестка вблизи д.Полелюм трактор начал снижать скорость с включенным указателем левого поворота. В этот момент водитель Volkswagen Passat не выбрал безопасную скорость и дистанцию. Чтобы избежать столкновения, он применил экстренное торможение. В процессе переместился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Corsa.

Водитель легковушки погиб в ДТП под Борисовом Легковые "Фольксваген Пассат Б5" и "Опель Корса" столкнулись около деревни Полелюм Борисовского района. Спасатели деблокировали из "Опеля" 32-летнюю пассажирку.

В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летний водитель Opel скончался на месте. Его брат и знакомая с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Проводились следственные эксперименты, допросы участников, получены результаты исследований, проведенных специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области. "Следствием установлено, что водитель Volkswagen Passat располагал технической возможностью снизить скорость и избрать безопасную дистанцию", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-