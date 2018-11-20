Жителю Гродно ужесточили наказание за изготовление детской порнографии

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По апелляционному протесту прокурора ужесточено наказание жителю Гродно за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина осужден за совершение преступлений против половой неприкосновенности лиц, не достигших 16-летнего возраста, а также использование заведомо несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением, хранение и распространение таких материалов в интернете.
"Ему назначено наказание - 5 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима без конфискации имущества. Государственный обвинитель принес апелляционный протест на приговор суда по основаниям несоответствия назначенного судом наказания тяжести совершенных преступлений и личности обвиняемого вследствие мягкости", - говорится в сообщении прокуратуры. Не в должной мере были учтены количество, характер и степень общественной опасности преступлений обвиняемого, число эпизодов и длительность его противоправной деятельности. Не приняты во внимание и неоднократные судимости, и опасный рецидив в его действиях.
Суд, по мнению гособвинителя, необоснованно назначил по каждому из преступлений близкое к минимальному наказание, применил принцип поглощения менее строгого наказания более строгим при определении окончательного наказания.
Апелляционная инстанция Гродненского областного суда удовлетворила протест государственного обвинителя. Окончательно ему определено наказание в виде 7 лет лишения свободы без конфискации имущества.
Приговор вступил в законную силу.-0-
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