Жительница Мядельского района обвиняется в мошенничестве на Br109 тыс.

29 июня, Минск /Екатерина Волкова - БЕЛТА/. Жительница Мядельского района обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемая - неработающая и ранее судимая за аналогичные преступления 50-летняя жительница района. Согласно материалам уголовного дела, за несколько лет она обманом присвоила деньги семи человек на общую сумму более Br109 тыс.

Женщина брала различные суммы под вымышленными предлогами - трудоустройства на работу, оформления документов на наследство, перепродажи дома, покупки товаров, уплаты комиссии при разблокировке банковской карты и т.д. Потерпевшие ожидали от женщины возвращения долгов, но слышали новые отговорки и в итоге обратились в правоохранительные органы.

"В 2013 году у одной из потерпевших женщина сначала взяла в долг $400 под предлогом покупки квартиры для дочери. Потом уговорила ее взять кредит в банке на сумму более Br2,5 тыс. В результате не выполнила обязательства о возврате долга, уплате процентов и погашении всей суммы кредита, - рассказала Татьяна Белоног. - Вторую знакомую убедила одолжить $7 тыс. Ей рассказывала про выгодную сделку - собирается купить дом, а потом продать дороже".

На допросах женщина вину не признала. Следователи выяснили, что полученные деньги она тратила на личные нужны или частично возвращала свои предыдущие долги.

Следователи допросили потерпевших и свидетелей, осмотрели документы, мобильные устройства. К материалам уголовного дела приобщены написанные обвиняемой расписки, сведения из банковских учреждений, распечатки телефонных соединений и иные вещественные доказательства.

По выводам судебно-психиатрической экспертизы женщина психическим расстройством не страдает, могла сознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2, 3, 4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.

"Ущерб возмещен на сумму более Br7 тыс. На имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму свыше Br74 тыс. Женщина находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-